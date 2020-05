Silent Hill: il director di God of War vorrebbe lavorare al remake

Nel corso delle ultime ore è apparso un tweet sul profilo ufficiale di Cory Balrog, il director dell'ultimo God of War, che ha attirato l'attenzione dei numerosissimi fan di Silent Hill in attesa che il gioco possa tornare in qualche modo.

Negli scorsi giorni, infatti, Gamespot ha chiesto ai propri fan su Twitter quale remaster avrebbero gradito tra le seguenti quattro: Twisted Metal, Metal Gear Solid, Xenogears e Silent Hill. Al messaggio in questione sono arrivate tantissime risposte, inclusa quella del director dell'acclamata esclusiva PlayStation 4, il quale non solo ha espresso la volontà di vedere il ritorno dell'horror targato Konami, ma ha addirittura confermato che gli piacerebbe partecipare attivamente allo sviluppo di un'eventuale rifacimento del primo episodio della serie.

Chissà se questa particolare richiesta arriverà alle orecchie di Sony, che potrebbe seriamente prendere in considerazione la volontà di Balrog e prendere finalmente un accordo con Konami per riesumare quella che sembra essere ormai un'IP in stallo, nonostante i numerosi rumor degli ultimi mesi.

