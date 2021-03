Keiichiro Toyama, il papà di Silent Hill al lavoro con un famoso autore giapponese

Non trovano fine i rumor e le speculazioni legate ad un possibile ritorno dell'horror psicologico di casa Konami, con le ultime teorie che segnalavano ben due team al lavoro sul reboot di Silent Hill.

Nel corso dell'intero 2020, al possibile progetto è stato sovente accostato il nome di Hideo Kojima, l'ultimo game director ad aver avuto a che fare con l'IP, prima dell'improvviso blocco del progetto da parte di Konami. Dopo lo sfortunato destino di PT, la separazione dal colosso nipponico e il lancio di Death Stranding, il creatore di Metal Gear ha più volte confermato l'intenzione di tornare a lavorare sul genere horror, ma senza mai annunciare nulla di ufficiale.

Ora, il nome di Kojima torna al centro delle indiscrezioni, in seguito ad una dichiarazione rilasciata da Keiichiro Toyama, creatore di Silent Hill, oltre che di Siren e di Gravity Rush. Dopo aver lasciato Sony e aver fondato Bokeh Studio, il director si è messo al lavoro su di un nuovo progetto, proprio di genere horror. Intervistato di recente, Toyama ha deciso di alzare il sipario su di un dettaglio inedito delle attività della software house, confermando di star collaborando con un "famoso creator" in Giappone. Nessuna informazione ulteriore è stata offerta in merito, con il director che si è limitato a ricordare che il gioco non è in fase avanzata e a confermare che sarà ambientato in Asia.



Nel frattempo continua a restare un mistero la ragione che ha portato alla rimozione dell'intervista al compositore di Silent Hill in cui Yamaoka invitava ad attendere interessanti novità in un futuro non troppo lontano. La saga di Konami è davvero destinata a tornare su PS5? Al momento, i rumor e le speculazioni sembrano identificare un ampio range di possibili candidati per l'operazione: per scoprire se il progetto esiste e se verrà coinvolto anche Keiichiro Toyama, non resta che attendere.