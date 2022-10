Il nuovo Silent Hill sarà un'esclusiva PlayStation? Arrivano i primi indizi da YouTube

Mentre i fan non vedono l'ora di assistere alla diretta dedicata al futuro di Silent Hill, dalla pagina YouTube dell'evento iniziano a trapelare i primi dettagli sugli annunci in arrivo questa sera.

Come potete già leggere sulle nostre pagine, i dataminer hanno analizzato il codice della pagina della diretta, già disponibile su YouTube, per scoprire i possibili nomi dei nuovi giochi di Silent Hill. Non è tutto, però, perché anche la descrizione del video ha subito alcune modifiche parecchio interessanti, dal momento che è stato avvistato un riferimento al PlayStation Store per Silent Hill 2, probabilmente legato all'apertura dei preorder del gioco al termine della diretta streaming. Vista l'assenza di riferimenti a Xbox sia nei tag del video che nella sua descrizione, sono in molti a ritenere che Sony possa essersi accaparrata anche in questo caso l'esclusiva temporale, in maniera simile a quanto accaduto di recente con Forspoken e Final Fantasy 7 Remake.

Ovviamente si tratta solo di speculazioni e per sapere se i prossimi giochi della serie horror raggiungeranno o meno le piattaforme Microsoft dovremo attendere le ore 23:00 di questa sera. Nel frattempo, Konami ha registrato il marchio Powerful Spirits e c'è chi pensa possa avere un collegamento con uno dei progetti che verranno mostrati a breve.