Il nuovo Silent Hill esiste? Konami intanto annuncia lo skateboard ufficiale

Ma insomma, esistono o non esistono questi nuovi progetti legati a Silent Hill? Alcuni ben informati parlano di ben tre giochi - un remake del secondo capitolo, un'avventura a episodi e un pezzo grosso in sviluppo in Giappone - tuttavia Konami continua a stare zitta. O meglio, prosegue per la sua strada come se nulla stesse accadendo...

Mentre il web, invaso da rumor e leak, continua ad interrogarsi sul futuro del franchise, Konami ha fatto un nuovo annuncio legato a Silent Hill che purtroppo non ha nulla a che vedere con i videogiochi veri e propri. I responsabili del negozio ufficiale hanno fatto sapere che presto verranno aperti i preordini per il quarto e ultimo skateboard della Silent Hill Limited Edition Board Collection, ispirato al quarto capitolo della serie. Al momento è possibile prenotare solamente i primi tre (Pyramid Head, Incubus e Robbie the Rabbit), i quali sono proposti a 89,99 dollari l'uno con consegna stimata a luglio 2022. Ognuno di essi verrà prodotto in soli 1000 esemplari numerati con legno d'acero di alta qualità proveniente dal Canada.

Con tutta probabilità non è l'annuncio che stavate aspettando, ma purtroppo per il momento è tutto ciò che passa per il convento. Il futuro dei videogiochi è ancora avvolto nel mistero, intanto continuiamo a collezionare rumor, come quello che vuole un remake di Silent Hill 2 sviluppato da Bloober Team in esclusiva temporale PlayStation.