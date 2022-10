Silent Hill f: chi è l'autore Ryukichi07 e che tipo di gioco sarà?

Tra i numerosi annunci presentati da Konami durante la Silent Hill Transmission, ha trovato spazio anche il reveal del primo trailer di Silent Hill f. Ma di cosa si tratta esattamente?

I dettagli diffusi da Konami non sono moltissimi, ma sappiamo che al progetto sta lavorando NeoBards Entertainment, software house di supporto che negli anni ha contribuito alla realizzazione di Resident Evil: Resistance e Devil May Cry: HD Collection, oltre che ad aspetti di design di Marvel's Avengers. Il team è dunque abituato a lavorare - potremmo dire - su "commissione". In questo caso, l'aspetto creativo del progetto Silent Hill f dovrebbe in effetti essere affidato a Ryukichi07, celebre scrittore giapponese, autore della serie Higurashi When They Cry. Quest'ultimo si occuperà della sceneggiatura di Silent Hill f.



Il titolo, evidentemente, sarà un horror di stampo psicologico, ma per il momento Konami non ha offerto alcun indizio specifico su quelle saranno le caratteristiche di gameplay dell'avventura. Già confermata invece l'ambientazione, che vedrà la vicenda di Silent Hill f svolgersi nel Giappone rurale degli anni Sessanta. Stando alle ultime indiscrezioni sul futuro della serie Silent Hill, Silent Hill f dovrebbe rappresentare il vero erede della saga, al punto che internamente a Konami ci si è spesso riferiti ad esso come a Silent Hill 5.



L'horror non dovrebbe essere collegato all'ancora non annunciato Silent Hill: The Short Message. Incertezze anche in merito ad eventuali legami col chiacchierato Project Sakura. Nonostante la presenza di inquietanti fiori nel trailer di Silent Hill f, il noto insider Dusk Golem afferma infatti che il progetto Sakura sarà collegato a livello narrativo, ma di fatto indipendente.