Silent Hill f è il nuovo gioco della serie Konami: ecco l'inquietante trailer

Confermando ogni anticipazione legata al futuro della serie, arriva l'annuncio ufficiale di Silent Hill f, gioco completamente inedito che proseguirà l'avventura della saga horror.

Annunciato in chiusura della Silent Hill Transmission, il titolo si è presentato al pubblico con un trailer molto suggestivo. Disponibile in apertura a questa news, il filmato vede protagonista una giovane ragazza, tormentata da inquietanti fiori demoniaci. Con un comparto audio a dir poco inquietante, Silent Hill f si presenta così per la prima volta alla community videoludica di tutto il mondo.

A firmare il progetto sarà la software house Neobards Entertainment, con Konami ovviamente nel ruolo di publisher. Fondato nel 2017, il team di sviluppo con sede a Taiwan ha di recente collaborato con Capcom per la realizzazione di Resident Evil 3 Remake. Ad occuparsi della sceneggiatura sarà Ryukishi07, scrittore giapponese, mentre il design delle creature e dei personaggi sarà affidato a Kera. Silent Hill f potrà contare sulla partecipazione di Motoi Okamoto nei panni di Producer, ex Nintendo, nella quale ha militato tra 1999 e 2008. Per ora, Konami non ha diffuso nessun dettaglio legato a finestra di lancio o piattaforme supportate dall'horror.



Nel corso della trasmissione Konami non è stato confermato, ma le caratteristiche di Silent Hill f sembrano corrispondere a quanto delineato dai primi rumor legati a Silent Hill Project Sakura. Nel corso della Silent Hill Transmission, è stato inoltre annunciato Silent Hill 2 Remake.