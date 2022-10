Silent Hill f non è Project Sakura/Short Message? I retroscena di Dusk Golem

Konami è finalmente uscita allo scoperto annunciando i futuri progetti legati all'amata serie di Silent Hill. Uno dei titoli che più hanno suscitato curiosità tra gli appassionati del franchise è sicuramente Silent Hill f, suggestivo episodio ambientato in Giappone.

Molti hanno immediatamente associato il nome di Silent Hill f al tanto vociferato Project Sakura, noto anche come Silent Hill Short Message nei rumor che hanno preceduto lo showcase di Konami. Tra gli insider che hanno tirato in ballo questi nomi in passato c'è anche il noto Dusk Golem, che in uno dei suoi più recenti post su Twitter è tornato a parlare dell'argomento.



Stando a quanto viene riferito nel cinguettio che vi abbiamo riportato più in basso, Silent Hill f non corrisponderebbe a Project Sakura/Silent Hill Short Message. I due giochi sarebbero correlati fra loro, ma sarebbero appunto due produzioni ben distinte.

"Permettetemi anche di chiarire in anticipo, Silent Hill f NON è Sakura/Short Message. Sono imparentati, ovviamente, condividono lo stesso attuale motif e hanno una connessione. [Masahiro] Ito non sta lavorando su Silent Hill f, ma ha lavorato su Sakura. Tenetelo a a mente, sono collegati ma non sono la stessa cosa", è quanto recita il tweet di Dusk Golem. Non possiamo dare per certe le affermazioni dell'insider, sebbene si sia dimostrato una fonte piuttosto affidabile per quanto riguarda serie come Silent Hill e Resident Evil.

In attesa di scoprire di più sul progetto, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Silent Hill f.