Silent Hill, fan compra il dominio per dirci che Pyramid Head è nato prima di Dimitrescu

L'uscita di Resident Evil Village è ancora lontana, ma la sua nuova villain, Lady Dimitrescu, ha già fatto breccia nel cuore dei fan. La vampira, o presunta tale, è alta ben 2,9 metri (9 piedi e 6 pollici), ed è subito diventata una vera e propria star sui social, dove è diventata oggetto di numerose comparative con altri personaggi videoludici.

La popolarità crescente di Lady Dimitrescu e di Resident Evil Village ha evidentemente ingelosito un anonimo fan di Silent Hill che, probabilmente infastidito dalla prolungata assenza dalle scene della sua serie preferita, ha comprato il dominio SilentHill.com (che da un po' non è più nelle mani di Konami) per ricordare a tutti quanti che Pyramid Head è nato prima di Lady Dimitrescu, e che pure lui raggiunge i 9 piedi di altezza.

Non stiamo scherzando: sul sito SilentHill.com potete trovare un'immagine di Pyramid Head, con un grafico che attesta la sua altezza e soprattutto la scritta "He was first". Le parole del fan sconosciuto sono piuttosto chiare, e arrivano a pochi giorni dal ritorno in auge dei rumor su un nuovo capitolo di Silent Hill per PlayStation 5: ad alimentarli stavolta è stata un'intervista (ora misteriosamente cancellata dal web) al compositore storico della serie Akira Yamaoka, che ha anticipato un grande annuncio in estate.