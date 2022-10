Silent Hill: nuovi giochi e annunci, cosa possiamo aspettarci dall'evento del 19 ottobre?

Inutile nasconderlo, l'annuncio dell'evento di Silent Hill del 19 ottobre ha riacceso gli animi della community dei fan di Silent Hill e non solo, dopo anni di silenzio Konami è pronta ad annunciare novità sulla saga, anche se al momento non sappiamo quali siano esattamente gli annunci in programma. Cosa possiamo aspettarci?

Riassumendo rumor e leak su Silent Hill possiamo puntare verso tre direzioni: un gioco totalmente nuovo, un remake e la tanto rumoreggiata avventura a episodi.

Gli studi interni di Konami dovrebbero essere al lavoro sul nuovo Silent Hill, episodio "regolare" della serie, il gioco sembra essere conosciuto con il nome in codice Project Sakura stando a vecchi leak di Dusk Golem, e apparentemente destinato ad uscire solo su console PlayStation. Si parla poi di un remake di Silent Hill 2 sviluppato da Bloober Team (Layers of Fear, The Medium) e in arrivo in esclusiva temporale su PS4 e PS5, infine Annapurna Interactive starebbe sviluppando un'avventura a episodi intitolata Silent Hill The Short Message. The Short Message tuttavia potrebbe essere anche il titolo del prologo di Silent Hill, una demo giocabile o un Playable Teaser che Konami pubblicherà prossimamente.

Per scoprirlo non ci resta che attendere il 19 ottobre all 23:00 quando Konami toglierà i veli alle novità in arrivo legate al brand Silent Hill.