Silent Hill: anche il nuovo gioco di Annapurna sarà all'evento di Konami?

Manca pochissimo all'evento di Silent Hill in programma alle ore 23:00 italiane del 19 ottobre 2022, la cui durata dovrebbe aggirarsi attorno ai 50 minuti. Konami si prepara a rivelare il ritorno della sua iconica serie horror attraverso più progetti, sebbene non si sappia esattamente quanti e quali

Secondo molti leak Silent Hill 2 Remake dovrebbe essere annunciato durante la trasmissione: si tratta dell'ipotesi più accreditata al momento, ma con l'avvicinarsi del livestream riemergono tutte le voci sui progetti rumoreggiati negli scorsi mesi, compreso il Silent Hill prodotto da Annapurna Interactive. A lasciar intendere la possibilità che il gioco firmato dalla nota etichetta indie è il noto insider Tom Henderson, che attraverso un criptico tweet lascia intendere che il progetto sarebbe in sviluppo presso gli studi di No Code, team noto per aver realizzato Stories Untold, avventura horror realizzata ad episodi.

Un follower di Henderson su Twitter pubblica inoltre uno screen relativo al sito ufficiale dello studio scozzese, che lo scorso agosto ha fatto sapere di essere in fase di espansione e, soprattutto, di "star creando un incubo". No Code è specializzato in giochi horror e dunque la descrizione non sorprende, tuttavia potrebbe essere proprio il team dietro il possibile gioco di Silent Hill realizzato da Annapurna.

In ogni caso mancano poche ore per scoprire tutta la verità. Silent Hill sta per tornare, resta solo da capire in che forma ed attraverso quanti effettivi progetti.