Silent Hill: nuovo gioco PS5, avventura a episodi, remake, riassunto di rumor e leak

Abbiamo dovuto attendere a lungo ma finalmente Konami si prepara a vuotare il sacco: il publisher giapponese ha annunciato un evento di Silent Hill il 19 ottobre alle 23:00, uno showcase che servirà per fare luce sul futuro della serie. Per l'occasione è stato mostrato anche il nuovo logo di Silent Hill... ma cosa possiamo aspettarci?

Secondo i rumor emersi nei mesi scorsi, sono almeno tre i giochi di Silent Hill in fase di sviluppo negli studi di Konami e presso partner esterni come Bloober Team e Annapurna Interactive.

Gli studi interni di Konami dovrebbero essere al lavoro sul nuovo episodio regolare della serie, nome in codice Silent Hill Project Sakura, secondo Dusk Golem Silent Hill Project Sakura sarà un'esclusiva PlayStation 5, il gioco vedrà il coinvolgimento di Masahiro Ito del Team Silent e si parla anche di una possibile collaborazione con Hideo Kojima, ma non ci sono certezze in merito. L'insider ha svelato anche l'esistenza di un "Concept Playable Teaser" in stile P.T. ma non è chiaro se i piani siano cambiati e se questo teaser giocabile esista davvero oppure no.

Il secondo progetto in cantiere dovrebbe essere Silent Hill The Short Message di Annapurna Interactive, nome utilizzato per una serie di avventure a episodi ambientate nell'universo di Silent Hill. Infine, Bloober Team sembra essere al lavoro sul remake di Silent Hill 2, si parla di una possibile esclusiva temporale per le console PlayStation, questa riedizione dovrebbe presentare due finali aggiuntivi mai visti prima, oltre ad enigmi ridisegnati e IA migliorata.

Sarà vero? Ne sapremo di più il 19 ottobre alle 23:00 quando Konami svelerà ufficialmente il futuro di Silent Hill.