Il nuovo horror di Keiichiro Toyama, papà di Silent Hill: i fantasmi di Takahashi in video

L'artista digitale di Bokeh Game Studio, Mika Takahashi, mostra in video alcune delle spaventose creature a cui sta dando forma per popolare la dimensione dark del nuovo horror di Keiichiro Toyama, il papà di Silent Hill, Forbidden Siren e Gravity Rush.

Nel corso dei filmato, l'esponente del team di sviluppo fondato da Toyama ripercorre la sua storia professionale e descrive il suo particolare stile artistico maturato negli anni trascorsi a plasmare gli universi a tinte oscure di kolossal del genere come Siren.

Prendendo spunto dai suoi lavori pregressi più apprezzati, come le disturbanti "teste-fantasma" Yamibito che hanno infestato Forbidden Siren 2, Takahashi promette (o meglio, minaccia) di proiettare gli appassionati in un vero e proprio girone dantesco popolato da esseri raccapriccianti e spiriti inquieti di trapassati che, per le malefatte compiute in vita, hanno ormai perso ogni briciola di umanità.

Il video focus sulle opere di Takahashi si riallaccia all'ultimo filmato condiviso da Bokeh Game Studios per ribadire la volontà di Toyama di sconvolgere la mente dei giocatori con il suo nuovo horror, il cui sviluppo multipiattaforma, con ogni probabilità, dovrebbe protrarsi ancora per parecchi mesi.