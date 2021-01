Silent Hill: l'horror di Konami sta per tornare, ma solo come DLC di Monsters & Mortals

Ormai da diverso tempo si vocifera di un ritorno in pompa magna di Silent Hill, la amata serie horror che Konami continua a lasciare nel suo torpore che dura ormai dal 2012, anno in cui venne pubblicato Silent Hill: Downpour.

Tanti sono i rumor che vogliono un nuovo capitolo in sviluppo per PlayStation 5, forse realizzato direttamente da Sony Japan Studio, senza considerare che la ferita aperta con la cancellazione di Silent Hills diretto da Hideo Kojima non si è mai completamente rimarginata.

Ebbene, Silent Hill sta davvero per fare il suo ritorno... Ma soltanto come parte di un nuovo DLC dell'horror multiplayer Dark Deception: Monsters & Souls, in arrivo durante il mese di febbraio. Si tratta di un titolo in cui i giocatori si avventurano all'interno di oscuri labirinti vestendo i panni di mortali o creature mostruose tratte dall'universo di Dark Deception alla ricerca di frammenti dell'anima. Potete dare uno sguardo più approfondito al gioco visitando la sua pagina Steam.

Difficile dire se l'operazione abbia l'obiettivo di dare un segnale ai giocatori che attendono con ansia un nuovo capitolo principale della serie, o se invece stia a confermare il fatto che Konami non sembra intenzionata a puntare sulla sua storica IP come ci ha abituato nei suoi tempi d'oro. Sta di fatto che la compagnia, al netto di un atteggiamento poco gradito da parte dello zoccolo duro dei fan, non se la sta passando affatto male da un punto di vista squisitamente finanziario.