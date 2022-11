Silent Hill, incubi indimenticabili nella nebbia: alle origini dell'orrore psicologico

Sono passati molti anni dalla prima volta in cui i videogiocatori hanno avuto il coraggio, forse spregiudicato e inconsapevole, di varcare i confini nebbiosi della città di Silent Hill.

Da allora, l'horror psicologico di casa Konami è diventato il protagonista di una serie destinata ad essere amata da un ampio pubblico. Un amore che tuttavia non è bastato a mantenere in vita l'IP, che sino a poche settimane fa sembrava destinata ad un futuro di torpore. Fortunatamente, il fato - o Konami - ha deciso diversamente e ora le nebbie di Silent Hill sono pronte a tornare ad avvolgere i giocatori.

In seguito all'annuncio del remake di Silent Hill 2, alla presentazione degli intriganti Silent Hill: Townfall e Silent Hill: Ascension (vi abbiamo raccontato questo originale progetto nella nostra anteprima di Silent Hill: Ascension) e al reveal dell'inquietante Silent Hill f, la Redazione di Everyeye ha deciso di compiere un viaggio nel passato, per riscoprire le origini dell'immaginario della saga. Il risultato è un tuffo nella nebbia, tra incubi e horror psicologico.



Come sempre, potete trovare il video dedicato alla storia di Silent Hill direttamente in apertura a questa news, oltre che sul canale YouTube di Everyeye: non ci resta che augurarvi una buona visione!