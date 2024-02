Silent Hill: l'intera serie su PS5 e Xbox? Il team di The Short Message ci ha pensato

Al termine del PlayStation State of Play del 31 gennaio, Konami ha pubblicato Silent Hill The Short Message gratis su PS5, una mini-avventura sviluppata da HexaDrive. E lo studio nipponico con sede a Osaka sembra non voglia limitarsi solo a questo spin-off.

In uno dei video-documentari pubblicati da Konami contemporaneamente alla distribuzione di Silent Hill The Short Message, la level design director di HexaDrive Rika Miyatani ha rivelato che inizialmente la compagnia si era approcciata a Konami proponendo lo sviluppo di un remake di Silent Hill 2. Il progetto è poi finito in mano a Bloober Team (e sempre allo State of Play abbiamo tra l'altro visto un nuovo video gameplay di Silent Hill 2 Remake), tuttavia Konami non ha chiuso i contatti con HexaDrive, iniziando così la collaborazione che ha dato vita a The Short Message.

Ma allo studio piacerebbe l'idea di fare remake a tema Silent Hill, oppure anche un porting dell'intera serie sulle console di attuale generazione: "Tutti coloro che hanno partecipato alla discussione con Konami, me compresa, erano grandi fan di Silent Hill, dunque internamente abbiamo iniziato a parlare tra noi e ci siamo detti che fare port della serie sarebbe stato bello, anche se quello che vorremmo davvero fare è un remake di Silent Hill per le console current-gen", dichiara Miyatani.

Con Konami sempre più intenzionata a riportare in scena il suo storico brand horror, che possa esserci davvero spazio anche per i porting dei vecchi episodi della serie? I fan incrocino le dita in attesa di interessanti novità.