Silent Hill è ispirato a una storia vera oppure no?

Recentemente oggetto di numerosi rumor e speculazioni riguardo un possibile reboot o remake di Silent Hill per PlayStation 5, la serie Konami riesce da sempre a incutere nei giocatori forti emozioni di paura e tensione grazie alle sue atmosfere lugubri.

Quello che molti si chiedono è se, come spesso accade all'interno del mondo videoludico e dell'intrattenimento in generale, anche nel caso di Silent Hill gli autori dell'opera originale abbiano preso spunto da fatti e vicende realmente accaduti o luoghi realmente esistenti per realizzare il proprio prodotto, magari ispirandosi a personaggi o ambientazioni realistici e storicamente documentati.

In effetti, anche la città di Silent Hill sembrerebbe rientrare all'interno di questa categoria: secondo quanto riportato in alcune interviste da alcuni sviluppatori, l'ambientazione del primo capitolo della serie sarebbe stata ispirata ad una piccola città realmente esistente e sita all'interno dello stato della Pennsylvania, negli Stati Uniti. La città in questione si chiama Centralia, una vecchia città mineraria che, a causa di un incendio scoppiato per la prima volta nel 1962 e mai spento si è trasformata in una città fantasma a partire dal lontano 1984, nella quale non resta più niente se non qualche raro edificio sopravvissuto alle demolizioni portate avanti dal governo nel corso degli anni.

La particolarità più eclatante di questa città, che rappresenta anche il punto di contatto più lampante con la Silent Hill videoludica, è però la lugubre nebbia che avvolge da decenni le strade della zona, esattamente come accade a Silent Hill. Questo fenomeno, tanto singolare quanto terrificante, è dovuto all'incendio scaturito in una miniera di carbone sotterranea che, a causa della presenza di enormi quantità di materiale da combustione, brucia ininterrottamente da anni e causa delle fuoriuscite di fumo e cenere dal sottosuolo e dalle numerose crepe e voragini che si sono aperte lunghe le strade asfaltate.

La saga di Silent Hill a quanto pare deve quindi il suo successo non solo al genio dei suoi creatori, ma anche ad un fenomeno naturale decisamente unico nel suo genere, tanto da rendere la città di Centralia una meta turistica per tutti gli amanti del brivido che hanno amato i capitoli della famosissima serie horror.