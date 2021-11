Silent Hill e Kojima: un misterioso tweet incuriosisce i fan

Sebbene sia stato appurato che Blue Box Studios non abbia nulla a che fare con Kojima, c'è chi ritiene che il team di sviluppo del celebre game designer sia al lavoro su un horror che, secondo qualcuno, potrebbe essere il reboot di Silent Hill. A sostenere questa bizzarra teoria ci sarebbe uno stano tweet di Kojima contenente riferimenti al gioco.

Qualche giorno fa Kojima Productions ha aperto una nuova divisione dedicata a musica e TV, argomento sul quale il portale Deadline ha scritto un articolo. Inizialmente, l'articolo in questione sosteneva che Kojima Productions fosse il team responsabile non solo di Death Stranding, ma anche di Silent Hill (senza la "s" finale, la quale faceva parte del titolo in sviluppo presso Konami prima dell'abbandono da parte dello sviluppatore). Per qualche strana ragione, Hideo Kojima ha condiviso l'articolo attraverso il proprio profilo Twitter ufficiale, includendo nel titolo i riferimenti a Silent Hill, i quali sono invece stati rimossi all'interno dell'articolo.

Si tratta di una situazione alquanto bizzarra, poiché non è chiaro se quello del titolo fosse un semplice errore dell'autore o un'anticipazione del progetto attualmente in lavorazione presso Kojima Productions. In ogni caso è bastato questo semplice messaggio per stuzzicare gli appassionati, i quali ritengono che il retweet non sia casuale.

Vi invitiamo ad accogliere queste informazioni con molta cautela, poiché potrebbe trattarsi di una banale incomprensione. In attesa di sapere quale sia il prossimo gioco del team, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate il fan film Silent Hill Restless Dreams.