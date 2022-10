Silent Hill: Konami costruisce un team interno? Indizi da un annuncio di lavoro

Dopo un'assenza dalle scene che sembrava interminabile, Konami è finalmente tornata ad occuparsi di grandi produzioni tripla A ed ha recentemente svelato il futuro della serie di Silent Hill. La compagnia, per il momento, si è unicamente affidata a software house esterne per resuscitare il franchise horror, ma le cose potrebbero cambiare in futuro.

Sappiamo che Bloober Team si sta occupando di Silent Hill 2 Remake, NeoBards Entertainment di Silent Hill f e No Code e Annapurna Interactive hanno unito gli sforzi per dare vita a Silent Hill Townfall. Ma vedremo Konami tornare a sviluppare personalmente un nuovo capitolo della serie?

Se fino a poche settimane fa sembrava piuttosto improbabile, prende ora quota l'ipotesi che la compagnia torni a realizzare internamente i prossimi giochi di Silent Hill, e non solo. A suggerirlo è un recente annuncio di lavoro, che evidenzia la volontà da parte di Konami di mettere in piedi uno studio di sviluppo in-house.

"Abbiamo aperto una pagina speciale per reclutare creatori di giochi di fascia alta, inclusa la "serie Silent Hill"! Siamo in cerca di creativi. Date uno sguardo", recita il cinguettio che vi abbiamo riportato più in basso. Sono aperte numerose posizioni importanti presso l'azienda, tra cui quelle di Game Director, Art Director, Technical Artist, Animation Programmer, AI Programmer e altro ancora. Naturalmente, i dettagli specifici sui progetti sono vengono mezionati in modo esplicito.

Non bisogna dimenticare che, durante l'evento dedicato a Silent Hill, Konami ha precisato di voler continuare a stringere collaborazioni con studi esterni per dar vita a nuove esperienze legate alla serie horror. Questo, tuttavia, non esclude che il publisher abbia intenzione di impegnarsi in prima linea nello sviluppo di nuovi capitoli.