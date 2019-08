Silent Hill: Konami ha registrato il marchio videoludico in Canada

Molti videogiocatori sognano un ritorno sulle scene della saga videoludica di Silent Hill, assente dal mercato ormai da un periodo di tempo piuttosto lungo.

Konami, tuttavia, non sembra aver perso completamente interesse nell'IP: proprio recentemente l'attenta community di ResetEra ha segnalato un interessante avvistamento. La software house ha infatti registrato in Canada il marchio "Silent Hills" nel corso del mese di luglio 2019. Nel database del Canadian Intellectual Property Office, il documento fa riferimento a "Video games" e "Computer Games". Per quanto accolta dalla community come un potenziale segnale positivo, va ricordato che non sempre la registrazione di un marchio videoludico già noto conduce automaticamente all'intenzione da parte della software house di dedicarsi alla pubblicazione di un nuovo episodio.



La pubblicazione dell'ultimo capitolo della serie, Silent Hill: Downpour, risale all'ormai lontano 2012: da allora, la saga non ha più accolto al suo interno nuove produzioni. Tra i tentavi di riportare in auge al serie survival horror vanno citati i lavori condotti da Hideo Kojima. Nel corso del 2014, infatti, Konami aveva presentato al pubblico una nuova produzione, mostrando il primo teaser trailer di P.T. Il progetto coinvolgeva addirittura l'attore Norman Reedus, ora noto per la sua presenza in Death Stranding. Lo sviluppo è stato tuttavia successivamente interrotto e, proprio recentemente, è stato ricordato il quinto anniversario della presentazione di PT.



Cosa ne pensate, vi piacerebbe veder ritornare Silent Hill?