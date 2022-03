Silent Hill: Konami rinnova il marchio, novità in arrivo?

Da mesi si rincorrono rumor sul possibile ritorno di Silent Hill attraverso un nuovo esponente della serie. Finora, tuttavia, Konami non ha mai lasciato intendere lo sviluppo di un capitolo inedito ed è attualmente molto difficile ipotizzare cosa possa arrivare nel prossimo futuro relativo all'iconico franchise horror.

In ogni caso la compagnia giapponese non si è certo dimenticata della sua creatura. Come fatto notare su Reddit da un utente, infatti, Konami ha da pochissimo rinnovato il marchio Silent Hill, assieme ad altri in suo possesso. Che l'azienda voglia forse riportare per davvero in scena il franchise dopo tantissimi anni di assenza? Difficile a dirsi, considerato che queste mosse da parte delle software house non sempre hanno conseguenze pratiche: sempre negli scorsi giorni, infatti, Konami ha rinnovato marchi come Boktai e Policenauts, e nulla per adesso lascia intendere un ritorno di questi due brand assenti ormai da decenni.

Al tempo stesso, ciò non nega la possibilità che nuovi titoli o riedizioni dei vecchi capitoli possano vedere prima o poi la luce. Del resto, un report di VGC aveva parlato di molteplici giochi di Silent Hill in sviluppo, tra cui anche uno in mano a Kojima Productions, ma da allora non ci sono state ulteriori informazioni.

L'ultimo episodio principale, Silent Hill Downpour, è uscito nell'ormai lontano 2012, mentre il Silent Hills di Hideo Kojima e Guillermo Del Toro venne cancellato nel 2015: che sia giunto il momento di riportare in scena il brand, o forse è meglio lasciarlo nell'album dei ricordi?