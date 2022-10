Silent Hill: nuovo logo per la serie, Masahiro Ito è coinvolto nel rilancio della saga?

Konami si prepara a svelare il futuro di Silent Hill il 19 ottobre e a tal proposito ci sono due novità che dobbiamo assolutamente segnalarvi, la prima riguarda l'aggiornamento del logo della serie mentre la seconda è legata a Masahiro Ito.

Partiamo dalla prima, come avrete notato Konami ha aggiornato le pagine di Silent Hill su Twitter e Facebook con una nuova immagine profilo, semplicemente la scritta Silent Hill realizzata però con un font diverso rispetto al passato, più "sporco" ma al tempo stesso più leggibile e facilmente identificabile. Non è chiaro se questo logo verrà utilizzato anche nei nuovi giochi o solamente sui canali social, restiamo dunque in attesa di informazioni in merito.

La seconda notizia come anticipato riguarda Masahiro Ito, l'artista giapponese ha infatti retwittato il messaggio di Konami, facendo pensare ad un suo possibile coinvolgimento nel rilancio di Silent Hill. Ito ha lavorato al primo Silent Hill come Monster Designer e Background Designer per poi diventare Art Direct (e mantenere il ruolo di Monster Designer) per Silent Hill 2 e Silent Hill 3 mentre in Silent Hill 4 The Room il suo nome compare nei crediti solamente come "Special Thanks".

Ito ha lavorato poi a giochi come Silent Hill Origins, Shadows of the Damned, NightCry e Metal Gear Survive, nel 2020 Masahiro Ito ha annunciato di essere al lavoro su un nuovo videogioco... che sia proprio Silent Hill 5? Lo scopriremo presto.