Silent Hill: Masahiro Ito continua il conto alla rovescia su Twitter

Masahiro Ito non sta più nella pelle e dopo aver condiviso l'annuncio dell'evento di Silent Hill, l'ex membro del Team Silent ha iniziato un conto alla rovescia su Twitter che terminerà tra poco meno di 55 ore...

Ito sembra essere dunque coinvolto nel rilancio della serie horror di Konami, a meno che il countdown ovviamente non si riferisca ad altro, anche se l'ipotesi che Masahiro Ito sia effettivamente impegnato sul nuovo Silent Hill è certamente interessante.

L'artista ha iniziato la sua collaborazione con Konami nel 1999 lavorando come Monster Designer e Background Designer per il primo Silent Hill per poi ricoprire il ruolo di Art Director e Monster Designer in Silent Hill 2 e Silent Hill 3, mentre in Silent Hill 4 The Room Ito viene ringraziato nei crediti finali.

Il designer ha poi contribuito a progetti come Silent Hill Cage of Cradle, Silent Hill Origins, Shadows of the Damned, NightCry, Metal Gear Survive e World of Tanks. Dal 2022 Masahiro Ito sta sviluppando un nuovo gioco non ancora annunciato ma che a questo punto potrebbe essere indubbiamente legato a Silent Hill, ricordiamo che secondo i rumor Konami starebbe sviluppando tre diversi progetti: Silent Hill 5, Silent Hill 2 Remake a cura di Bloober Team e Silent Hill The Short Message di Annapurna Interactive.