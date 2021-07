Silent Hill, ma anche Metal Gear e Castlevania: Konami affida le IP a team esterni?

Ancora rumor per l'universo delle proprietà intellettuali di casa Konami, che sembrerebbe starsi preparando a un ritorno in scena in grande stile di molte delle sue IP storiche.

La fonte dell'indiscrezione è la redazione di VGC, che in passato ha saputo dimostrarsi ben informata su diverse novità in arrivo nel mondo dei videogiochi. Secondo quest'ultima, non solo ci sarebbero già due giochi di Silent Hill in sviluppo - uno affidato a Bloober Team e l'altro a un team giapponese -, ma anche le serie di Castlevania e Metal Gear Solid sarebbero in procinto di trovare nuovi affidatari.

Dopo la fredda accoglienza riservata a Contra: Rogue Corps e Metal Gear: Survive - scrive VGC, - Konami avrebbe infatti deciso di affidare i nuovi capitoli delle sue grandi saghe a team di sviluppo esterni. Fonti interpellate dalla redazione anglofona avrebbero in particolare rivelato piani legati a titoli inediti per la serie Castlevania e di Metal Gear Solid. Al momento, VGC parla di "intenzioni", specificando che le finestre di pubblicazione disterebbero ancora "diversi anni".



Se confermato, ad ogni modo, si tratterebbe di un trend sicuramente interessante, i cui esiti potrebbero riportare in scena IP amatissime ma da lungo tempo dormienti. Al momento, non resta che attendere per saperne, eventualmente, di più.