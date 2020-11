Silent Hill, Metal Gear Solid Remake, God of War 2: nuovi rumor, ma poco credibili

Lo YouTuber Moore's Law Is Dead ha pubblicato una nuova puntata del suo video podcast, nella quale si è espresso riguardo tre temi molto caldi: il ritorno di Silent Hill, il remake di Metal Gear Solid e God of War 2 per PS5.

Moore's Law Is Dead è stato tra i primissimi a fiutare l'esistenza di God of War II (titolo provvisorio) e renderla nota prima dell'annuncio di Sony e proprio su questo fa leva per garantire credibilità ai nuovi rumor, tuttavia la fonte resta molto incerta, il track record dell'insider non è particolarmente positivo e in passato si è lasciato andare a dichiarazioni molto confusionarie sull'hardware di PS5 e Xbox Series X/S.

Secondo quanto riportato dallo YouTuber, in ogni caso, Silent Hill per PS5 sarebbe in fase di sviluppo con il supporto di Hideo Kojima e la presentazione potrebbe avvenire ai The Game Awards del 10 dicembre. Moore's Law Is Dead conferma anche il coinvolgimento di Bluepoint Games nello sviluppo del remake di Metal Gear Solid, infine si parla di una imminente presentazione di God of War II, con il gameplay mostrato sempre allo show di Geoff Keighley del prossimo mese.

Tante voci, ma ribadiamo come la fonte non sia particolarmente affidabile e lo stesso insider ha dichiarato di non avere contatti con sviluppatori o altri membri dell'industria ma di basare le sue dichiarazioni solamente su soffiate e rumor.