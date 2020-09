Silent Hill e Metal Gear Solid Remake, tra PS5 e PC: sono realtà? Ne parliamo in video!

Come prevedibile attendersi da un attesissimo passaggio generazionale, una notevole quantità di rumor e indiscrezioni è intento, ormai da mesi, nello stuzzicare la fantasia dei videogiocatori.

E tra le indiscrezioni circolate nel corso degli ultimi mesi, ne troviamo alcune particolarmente interessanti connesse alle attività di Konami. Da più fonti, tra le quali figura il generalmente ben informato insider Dusk Golem, è nel tempo emersa la possibilità che sia in lavorazione un nuovo Silent Hill per PS5, che possa riaprire la strada ad un nuovo futuro per il franchise.

Ma, sempre secondo i rumor, la console Sony di prossima generazione potrebbe star preparandosi ad accogliere non solo gli inquietanti banchi di nebbia di Silent Hill, ma anche le macchinazioni e i colpi di scena di Metal Gear Solid. Secondo diverse fonti, infatti, potrebbe essere in lavorazione anche un remake dei primi due Metal Gear Solid, destinato a farsi strada su PS5 e PC.



Al momento, tuttavia, entrambe le ipotesi non sono altro che, appunto, speculazioni. Nessuna conferma ufficiale è stata mai diffusa in merito ai chiacchierati progetti. Per cercare di fare un po' di chiarezza, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video dedicato al chiacchierato ritorno di Silent Hill e Metal Gear Solid. Come sempre, trovate il filmato in apertura a questa news e sul Canale YouTube di Everyeye: vi auguriamo una buona visione!