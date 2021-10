Silent Hill, molteplici giochi in sviluppo: uno di Kojima in esclusiva PS5? - Aggiornata

I giorni del Tokyo Game Show 2021 sono stati ulteriormente ravvivati da una serie di insistenti voci che vogliono Konami intenta a ristrutturare il proprio business con l'obiettivo di riavviare lo sviluppo dei contenuti premium e riportare in vita i suoi franchise storici, dopo anni dedicati a pachinko e affini.

I piani prevedrebbero lo sviluppo di un remake Metal Gear Solid 3 Snake Eater, verosimilmente affidato a Vituos, e di un nuovo Castlevania, che dovrebbe configurarsi come una "re-immaginazione" della storia serie; questo nuovo capitolo starebbe prendendo forma negli studi di Konami, con il supporto di alcuni studi di sviluppo esterni. I piani per il futuro di questi grandi franchise dovrebbero essere svelati nel corso del prossimo anno.

La redazione di VGC, dalla quale hanno originato tutte queste voci, afferma di aver sentito parlare anche di Silent Hill. Secondo le loro fonti, Konami avrebbe affidato lo sviluppo di molteplici Silent Hill a diverse software house esterne: tra queste, sarebbe compreso un importante studio di sviluppo giapponese.

Aggiornamento ore 11:00 - Secondo Gematsu, che cita delle fonti che preferiscono rimanere anonime, il grande studio menzionato da VGC sarebbe Kojima Productions. Il gioco in questione sarebbe inoltre stato finanziato da Sony Interactive Entertainment, e quindi presumibilmente previsto esclusivamente su PlayStation 5.

Prosegue news originale - Di Silent Hill si vocifera da tempo immemore, ormai. A più riprese si è parlato di un un episodio in esclusiva per PlayStation 5, tirando in ballo persino la collaborazione di Hideo Kojima, che già anni addietro aveva provato a riportare in auge la serie con il progetto Silent Hills, tristemente fallito. I tempi più recenti la serie di Konami è stata associata al misterioso progetto di Abandoned, un survival horror per PS5, ma le probabile che c'entri qualcosa sono ormai molto basse. A proposito di Kojima: si vocifera anche di un suo riavvicinamento a Konami.