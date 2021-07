Silent Hill: Norman Reedus augura la buonanotte con... Robbie il Coniglio !

Forse si tratta di un caso, o forse no, ma Norman Reedus ha ben pensato di dare a buonanotte ai suoi follower su Instagram utilizzando una GIF che lo vede in compagnia di... Robbie il Coniglio, apparso in Silent Hill 3.

Come detto, potrebbe trattarsi di una semplice coincidenza o magari Reedus ha voluto "trollare" il pubblico con una breve video che potrebbe dare adito a numerose speculazioni. La breve clip in questione ovviamente non conferma in alcun modo l'esistenza di un nuovo Silent Hill e non anticipa il coinvolgimento dell'attore nel progetto ma certamente la tempistica di pubblicazione è piuttosto strana, considerato il grande chiacchiericcio sul possibile ritorno della serie, argomento che tiene banco ormai da molti mesi.

L'unica certezza al momento è che Konami ha stretto una collaborazione con Bloober Team, studio autore di Layers of Fear, Blair Witch e The Medium e da più parti indicato come uno dei team al lavoro sul ritorno di Silent Hill, insieme ad uno studio giapponese non meglio specificato. Il publisher avrebbe infatti in programma ben due giochi di Silent Hill, uno dei quali realizzato con il coinvolgimento di Hideo Kojima, si tratta però di fantarumor privi di conferma, voci che circolano da tempo senza però aver mai trovato effettivi riscontri.