Silent Hill: nuovo capitolo in sviluppo da Japan Studio? Dusk Golem conferma e rilancia

Negli ultimi giorni le voci sull'arrivo di un nuovo Silent Hill si sono moltiplicate: stando a quanto pubblicato su ResetEra dall'utente KatharsisT, l'IP sarebbe in lavorazione presso Japan Studio. Il noto insider Dusk Golem è tornato sul tema, rafforzando l'ipotesi e aggiungendo nuovi dettagli.

Dusk Golem è un insider conosciuto soprattutto nella scena survival horror, diventato famoso grazie alla buona dose di informazioni fatte trapelare sulla serie di Resident Evil. A seguito dei recenti rumor che vorrebbero un nuovo Silent Hill in lavorazione presso Japan Studio, il noto insider ha voluto dire la propria, confermando sostanzialmente l'ipotesi e aggiungendo alcuni importanti dettagli. Secondo Dusk Golem infatti, le trattative tra Sony e Konami sarebbero iniziate ben due anni fa e prevederebbero un accordo per la divisione dei costi di sviluppo e una quota delle entrate per ciascuna copia venduta. Lo sviluppo sarebbe quindi stato assegnato a Japan Studio, capitanato da Keiichiro Toyama con una buona parte del team che ha lavorato a Siren e Gravity Rush. L'insider ha poi aggiunto che il reveal del titolo per PlayStation 5 dovrebbe avvenire entro l'anno dato che ormai, stando alle sue fonti, Silent Hill sarebbe in lavorazione da circa un anno e mezzo.

Insomma, tra smentite e nuovi rumor, l'atmosfera attorno al presunto e nuovo Silent Hill si fa sempre più elettrizzante. Nella giornata di ieri un post di Suehiro Maruo ha ulteriormente scatenato i fan della famosa serie horror.