Silent Hill: il nuovo horror di Keiichiro Toyama sconvolgerà la mente dei giocatori

Proseguono i lavori sul nuovo videogioco horror di Keiichiro Toyama, la mente dietro il primo capitolo di Silent Hill e di serie quali Forbidden Siren e Gravity Rush. Il titolo è in sviluppo presso Bokeh Game Studio, fondato assieme a Kazunobu Sato, ed è già stato diffuso un primo artwork ufficiale dell'opera.

In una recente video intervista Sato ha fornito nuovi dettagli in merito al misterioso gioco horror svelando alcuni retroscena sullo sviluppo. Promette anzitutto che l'opera "sconvolgerà la mente dei giocatori" e che nel corso del gioco, impostato come un Action/Adventure, sarà necessario compiere sacrifici per poter proseguire oltre: non è stata specificata la natura esatta dei sacrifici che i giocatori dovranno effettuare, ma Sato li descrive come "assai crudeli". Inoltre, l'autore suggerisce che gli utenti potranno prendere alcune decisioni riguardo come proseguire oltre nel corso dell'avventura.

Sato ha inoltre fornito alcuni dettagli sulla genesi della produzione: ha raccontato che il concept originale è stato pensato da Toyama, e che quanto suggerito avrebbe posto le basi per un gioco davvero terrificante. Ovviamente nel senso più positivo del termine, come specificato dallo stesso producer in merito a questo punto. Negli scorsi mesi Keiichiro Toyama ha illustrato la visione del suo nuovo gioco horror, del quale al momento non è stato ancora possibile vedere filmati di gioco effettivi. Di seguito ecco l'ultimo artwork del nuovo horror di Toyama.