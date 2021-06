Silent Hill, nuovo teaser di Konami stuzzica i fan: le novità sul caso Abandoned

In rete si continua a parlare di Silent Hill, Abandoned, Konami, Hideo Kojima e Blue Box Games Studios... ma cosa hanno in comune tutte queste cose? Facciamo un piccolo ripasso.

Annunciato un paio di mesi fa tra le pagine del PlayStation Blog, Abandoned è un survival horror di stampo cinematografico sviluppato da Blue Box Game Studios e destinato ad arrivare in esclusiva su PlayStation 5. Una serie di coincidenze e dichiarazioni degli sviluppatori hanno tuttavia alimentato alcune speculazioni secondo le quali Abandoned sarebbe un nuovo Silent Hill di Hideo Kojima: Blue Box lo ha negato, ma altre evidenze hanno riacceso il dibattito.

Come se non bastasse, ieri c'ha pensato Konami a gettare altra benzina sul fuoco: attraverso l'account ufficiale del suo negozio, ha annunciato l'arrivo di nuovi oggetti di merchandising con un teaser che ad uno sguardo attento ha palesato dei chiari rimandi alla sua serie horror. Ebbene, qualche ora più tardi è arrivata la conferma sotto forma di un'altra immagine che non ha lasciato adito a dubbi (potete guardarla anche voi in calce a questa notizia): il Konami Shop sta effettivamente per mettere in vendita nuovi oggetti legati a Silent Hill. Fin qui non sembra esserci nulla di strano, ma la casa giapponese sta facendo di tutto per fomentare i suoi giocatori. Innanzitutto, sul suo profilo Instagram ha accompagnato l'immagine in questione con la didascalia: "Qualcosa di grosso è in arrivo". Inoltre, ha anche messo in evidenza un commento di un utente che scriveva "Abandoned è Silent Hill". Nel momento in cui vi scriviamo il messaggio non è più tra i pin su Instagram, ma c'è uno screenshot che lo dimostra. In aggiunta, sta anche circolando uno screenshot di una presunta conversazione avvenuta su Twitter tra un utente e il Konami Shop, nella quale i responsabili del negozio invitano il giocatore a rimanere sintonizzati in merito ad un reboot di Silent Hill. In tutto ciò, anche Geoff Keighley sembra profondamente interessato alla faccenda....

Konami sta evidentemente calcando l'onda del nuovo trend su Silent Hill nato dagli accostamenti con Abandoned. Intanto, ha anche cominciato a circolare in rete una voce secondo la quale Hideo Kojima avrebbe ricominciato a seguire Konami su Twitter. In ogni caso, non siamo in grado di verificare quando è successo ciò: potrebbe anche essere avvenuto prima della nascita nel caso Abandoned. Cercheremo di effettuare altre verifiche al riguardo.

Mentre continua il dibattito in rete, rimaniamo in attesa di qualcosa di davvero concreto. Il gameplay reveal di Abandoned avverrà martedì 22 giugno, quindi mancano solo un paio di giorni alla verità... o almeno ce lo auguriamo!