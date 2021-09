Silent Hill: in che ordine giocare gli episodi della serie?

Nonostante i tanti anni di assenza dalle scene videoludiche, Silent Hill è ancora oggi uno dei franchise survival horror più amati di tutti i tempi. I fan invocano da tempo un ritorno dell'iconica ed inquietante cittadina avvolta nella nebbia, così da rivivere le forti emozioni provate con i migliori episodi del brand.

Dal 1999, anno in cui il capostipite fece il suo esordio sulla prima PlayStation, la serie ha goduto di tanti nuovi episodi principali e spin-off che hanno permesso ai giocatori di esplorare nuove aree di Silent Hill e fronteggiare creature sempre più disturbanti. Ma è lecito chiedersi se esiste un ordine cronologico da seguire per giocarsi i vari titoli. La verità è che non esiste una timeline ufficiale e i vari capitoli sono tutti scollegati tra loro in chiave narrativa: ciò significa che non esiste una precisa sequenza con cui giocare la serie e che si potrebbe quindi semplicemente seguire l'ordine di uscita sul mercato di ciascun titolo. Uniche eccezioni, Silent Hill 3 e Silent Hill Origins: il terzo episodio è un seguito diretto della prima avventura, mentre Origins ne è un prequel, risultando così gli unici tre esponenti della serie con dei collegamenti tangibili.

In ogni caso molti fan hanno provato ad immaginare una linea temporale per il franchise firmato Konami, creando una successione credibile delle vicende raccontate in tutti i giochi principali (dunque escludendo gli spin-off come Silent Hill: Book of Memories per PS Vita). Come riportato in alcuni topic su Reddit, l'ordine è il seguente:

Silent Hill Origins

Silent Hill

Silent Hill 2

Silent Hill 3

Silent Hill 4 The Room

Silent Hill Homecoming

Silent Hill Downpour

Merita un discorso a parte Silent Hill: Shattered Memories, uscito nel 2009. Si tratta di una reinterpretazione del capostipite facente però parte di una timeline alternativa: sebbene il protagonista sia sempre Harry Mason e con il medesimo scopo (trovare la figlia scomparsa all'interno della spettrale cittadina), la vicenda di Shattered Memories si sviluppa in maniera differente rispetto all'originale introducendo anche personaggi inediti. Ecco quindi il motivo per cui i giocatori non lo citano mai quando si tratta di ipotizzare l'ordine cronologico degli eventi.

Se siete pronti ad immergervi negli orrori partoriti da Konami, potrebbe interessarvi anche qual è il miglior Silent Hill mai realizzato. Conoscete infine chi ha creato Silent Hill?