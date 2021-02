Silent Hill: il papà Keiichiro Toyama illustra la visione del suo nuovo gioco horror

Nel nuovo video confezionato da Keiichiro Toyama, il papà di Silent Hill illustra la visione creativa che sta portando avanti per realizzare il suo prossimo horror dopo aver lasciato Sony e fondato Bokeh Game Studio.

In qualità di Creative Director dello studio Bokeh Game, Toyama si riallaccia alle sue esperienze pregresse per spiegare come "per i miei lavori scelgo sempre di prendere più direzioni creative. Il gioco che sto facendo adesso, ad esempio, è davvero cupo e lontano dai miei lavori più recenti, è quasi un ritorno alle mie radici che sono sempre state legate alle esperienze horror. Tuttavia, piuttosto che essere profondamente radicato nella paura e nell'orrore, il progetto avrà questa 'nota di intrattenimento' che farà sì che gli utenti si sentano sempre euforici quando lo giocheranno".

Il vulcanico sviluppatore giapponese continua nel suo discorso e, confermando di essere al lavoro su un gioco horror, spiegache "la visione che ho dell'orrore è quella di un'esperienza che deve scuotere la vita quotidiana. I miei giochi horror non devono mostrare cose spaventose ma trasmettere questa sensazione di inquietudine che spinga gli utenti a mettersi sempre in discussione, fargli capire che non stiamo vivendo in un mondo pacifico. Mi piace portare avanti questo genere di concetti nei miei giochi, ed è proprio questo ciò che sto provando a fare con il mio prossimo titolo".

Oltre al video diario che campeggia in cima alla notizia, qui sotto trovate anche degli splendidi (e inquietanti) bozzetti preparatori mostrati da Toyama per aprire una finestra sulla dimensione a tinte oscure del suo prossimo gioco horror.