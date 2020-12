Silent Hill: il papà Keiichiro Toyama sta sviluppando un nuovo horror!

Poche settimane dopo aver annunciato la sua intenzione di lasciare Sony e fondare un nuovo studio, l'autore della serie di Silent Hill, Keiichiro Toyama, conferma di aver avviato lo sviluppo di una nuova esperienza horror insieme al suo nuovo team di Bokeh Game Studio.

Nel raccontare la sua prossima esperienza professionale insieme al gruppo di veterani di giochi come Gravity Rush e The Last Guardian, Toyama spiega ai microfoni di IGN Japan che "il mio nuovo titolo guarderà ai fan dei miei lavori precedenti", in riferimento alle sue opere pregresse come Siren, Gravity Rush e, appunto, Silent Hill.

Sempre a detta del boss dei neonati studi Bokeh Game, la nuova proprietà intellettuale a cui si dedicherà d'ora in avanti "sarà più un gioco orientato all'horror, ma ci concentreremo sul rendere questo progetto un'esperienza di intrattenimento dal respiro più ampio, piuttosto che guardare alle avventure horror pià hardcore".

In base a quanto spiegato da Toyama, la fase di sviluppo di questo titolo li terrà impegnati almeno fino all'inizio del 2023, di conseguenza bisognerà pazientare ancora a lungo prima di poter assistere alla presentazione ufficiale di questo gioco horror e a delle scene di gameplay. Nelle intenzioni dei vertici di Bokeh Game Studio, questa esperienza a tinte oscure ispirata a Silent Hill dovrebbe vedere la luce in multipiattaforma su PC e, presumibilmente, su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.