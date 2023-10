Silent Hill dal peggiore al migliore: classifica della serie horror, qual è il più bello?

Se c'è una serie horror entrata nel cuore dei giocatori quanto Resident Evil, quella è Silent Hill senza alcun ombra di dubbio. Iniziata sulla prima PlayStation nel lontano 1999, il brand targato Konami è divenuto un nome iconico del suo genere di appartenenza, regalando paure ed emozioni indelebili ai fan.

Dopo diversi anni di silenzio il brand si prepara a tornare in scena attraverso numerosi progetti, tra cui il promettente Silent Hill f ambientato nel Giappone degli anni '60. Ma in attesa dell'esordio dei nuovi giochi possiamo ripercorrere il passato del franchise e scoprire qual è il Silent Hill più bello in assoluto attraverso una classifica incentrata sulla serie intera, spin-off inclusi (e con la sola eccezione della Silent Hill HD Collection, essendo una raccolta comprensiva del secondo e terzo episodio).

9 - Silent Hill Book of Memories

In attesa dei nuovi esponenti del brand, a oggi lo spin-off per PlayStation Vita è l'ultimo gioco inedito di Silent Hill fin qui pubblicato: la sua uscita risale infatti all'ottobre del 2012 negli USA, per poi arrivare nei mesi successivi anche in Europa e Giappone. Ed è anche il peggior Silent Hill mai realizzato, almeno stando alla media Metacritic che non supera il 58. Il radicale cambio di formula, ora un dungeon crawler a tinte horror, unito ad un focus sul multiplayer, non hanno convinto critica e pubblico, e Silent Hill Book of Memories è stato ben presto dimenticato da tutti.

8 - Silent Hill Downpour

L'ultimo episodio principale non è riuscito ad ottenere grandi fortune al momento della sua uscita nel 2012. Il metascore delle edizioni PS3 e Xbox 360 arriva rispettivamente a 64 e 68, numeri che lo rendono il meno riuscito del filone principale. Nonostante una storia intrigante così come le tipiche atmosfere coinvolgenti del brand, Silent Hill Downpour non ha convinto fino in fondo a causa di un sistema di combattimento molto macchinoso ed i problemi tecnici hanno impedito a questo capitolo di spiccare il volo.

7 - Silent Hill Homecoming

Quinto capitolo del filone principale, Silent Hill Homecoming si è presentato sul mercato con uno stile maggiormente improntato verso l'Action rispetto ai suoi predecessori, pur continuando a mantenere intatta la sua essenza survival horror. Ciò però non è bastato per portarlo al vertice del brand: oltre ad un gameplay che non è riuscito a convincere del tutto, le perplessità maggiori sono rivolte soprattutto al comparto narrativo, non ritenuto all'altezza degli standard della serie. I metascore di 71 su PS3, 70 su Xbox 360 e 64 su PC sono lì a testimoniarlo.

6 - Silent Hill 4 The Room

Silent Hill 4 The Room era un esperimento piuttosto curioso e particolare all'interno del franchise: per la prima volta, infatti, la cittadina nebbiosa di Silent Hill non è lo scenario principale dell'avventura, incentrata invece sull'appartamento maledetto in cui il protagonista Henry Townshend è intrappolato e sui suoi ripetuti tentativi di fuga che lo portano ad affrontare orrori ed atrocità indicibili. Nonostante il cambio di stile, però, Silent Hill 4 non riesce a compiere un effettivo balzo qualitativo in avanti, complice anche l'elevata caratura dei suoi diretti predecessori. Il quarto capitolo raggiunge comunque un buon 76 su Metacritic relativo alle versioni PS2 e Xbox, mentre l'edizione PC appare meno curata come testimonia la media di 67.

5 - Silent Hill Origins

Prequel del primo capitolo, Silent Hill Origins segna l'esordio della serie su un sistema portatile, nello specifico PlayStation Portable. La sostanza comunque non cambia: il gioco offre sempre il consueto mix di azione, atmosfere horror, esplorazione e rompicapi che hanno fatto la fortuna della serie, presentandosi dunque molto simile ai titoli maggiori. Silent Hill Origins non ha dunque alcuna pretesa di dimostrarsi originale, ma ciò non gli impedisce comunque di ottenere una buonissima media di 78 su Metacritic. Meno impressionante la successiva conversione PS2, che non supera il metascore di 70.

4 - Silent Hill Shattered Memories

Silent Hill Shattered Memories è da intendersi come una profonda reinterpretazione dello storico episodio originale. Pur avendo sempre come protagonista Harry Mason e con una premessa narrativa analoga al titolo del 1999 che lo porta a raggiungere la cittadina omonima per cercare la figlia scomparsa, tutto il resto è sviluppato in maniera totalmente diversa: gameplay, scenari, trama e personaggi sono infatti ben diversi rispetto al primo Silent Hill, e non sempre riescono a pareggiarne le qualità. In ogni caso resta un esperimento molto curioso ed interessante che esprime al meglio le sue potenzialità con la versione Wii, premiata con un metascore di 79. Le edizioni PS2 e PSP, invece, raggiungono rispettivamente medie di 77 e 73.

3 - Silent Hill 3

Uno degli episodi più amati della serie, Silent Hill 3 è un diretto seguito del classico originale con protagonista Heather Mason, figlia di Harry, coinvolta in una vicenda strettamente collegata agli eventi vissuti dal padre molti anni prima. I toni dell'avventura si fanno ancora più macabri ed angoscianti rispetto ai primi due capitoli, mentre in termini audiovisivi il terzo gioco compie un netto balzo in avanti rivelandosi ancora più curato ed al passo con i tempi. Oltre ad enigmi ben strutturati ed ambientazioni che restano ben impresse nella mente, Silent Hill 3 colpisce anche per la sua storia intrigante ed i suoi sviluppi imprevedibili. La versione PS2 si porta dunque a casa un pregevole metascore di 85, ben superiore a quanto ottenuto dal meno riuscito porting PC, che si ferma a 72.

2 - Silent Hill

Dove tutto ha avuto inizio. In un'epoca in cui il genere dei survival horror entrava tra le preferenze dei giocatori grazie all'enorme successo di Resident Evil, Silent Hill si rivelò la sua perfetta alternativa. Laddove l'opera Capcom puntava più su un horror di tipo splatter basato più sull'azione, il terrore ed i jumpscare, la proposta di Konami puntava invece forte su atmosfere angoscianti e risvolti psicologici, portando i giocatori ad esplorare l'oscura e sinistra Silent Hill, una città completamente avvolta nella nebbia e popolata da creature partorite dai peggiori incubi possibili. Silent Hill è così divenuto un classico istantaneo, capace di raggiungere un metascore di 86.

1 - Silent Hill 2

Ancora oggi Silent Hill 2 è considerato da appassionati e addetti ai lavori il miglior gioco della serie intera, e non c'è da sorprendersi se ha ottenuto questa fama. Oltre a perfezionare quanto fatto dal predecessore grazie alle potenzialità delle console a 128-bit, l'avventura di James Sunderland ha conquistato tutti con una delle storie più profonde e coinvolgenti mai viste in un videogioco, oltre ad un level design da manuale e un accompagnamento musicale semplicemente immenso. Il tutto senza scordare una qualità degli enigmi elevatissima ed atmosfere così immersive da rapire letteralmente il giocatore, tenendolo incollato allo schermo desideroso di scoprire come andrà a finire l'incredibile viaggio di James. Metacritic parla chiaro: 89 la media raggiunta su PS2, la versione migliore. Le successive riedizioni Xbox e PC hanno raggiunto rispettivamente 84 e 70, ma ciò non ha intaccato la magnificenza del capolavoro originale. E adesso non resta che scoprire che fine ha fatto Silent Hill 2 Remake e quando sarà finalmente possibile giocarlo.