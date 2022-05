Silent Hill, il personaggio colpito dai leak è Fadile Waked: la conferma della modella

Una vera e propria esplosione di rumor ha colpito la serie Silent Hill, con un nuovo capitolo della serie in sviluppo presso Kojima Productions che potrebbe non essere un semplice miraggio.

A dare la svolta all'evoluzione del caso, è stato in particolare il collegamento tra una sessione di motion capture presso la software house fondata da Hideo Kojima e le immagini leak del presunto nuovo Silent Hill fatte trapelare dal noto - e generalmente affidabile - insider Dusk Golem. Ora, a confermare indirettamente l'intuizione del pubblico è la stessa giovane interprete del misterioso personaggio femminile ritratto negli scatti.

La modella di origini brasiliane e libanesi, residente da tempo in Giappone, ha infatti dedicato una storia Instragram alla vicenda. Fadile Waked, questo il nome della professionista, ha condiviso le immagini vittima di leak. Nel rendere noto di star ricevendo miriadi di messaggi da quando questi hanno iniziato a circolare, la modella si è riferita agli scatti come "le mie foto". Confermata dunque l'identità della protagonista della sessione di motion capture avvistata negli studi di Kojima Productions e ritratta nelle immagini diffuse da Dusk Golem.



Un piccolo pezzo del puzzle va dunque a comporsi, ma resta da capire se effettivamente il progetto trapelato sarà davvero un nuovo capitolo di Silent Hill, oppure un nuovo progetto di Hideo Kojima non legato alla serie Konami.