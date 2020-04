Silent Hill per PlayStation 5 verrà annunciato a maggio?

Da tempo si parla di un possibile ritorno di Silent Hill con un nuovo gioco (o un reboot, non è del tutto chiaro) sviluppato da Sony Japan Studios/Team Siren in collaborazione con Masahairo Ito, Hideo Kojima e il mangaka Suehiro Maruo. Cosa c'è di vero? E quando potremo saperne di più?

Sulla vicenda è più volte intervenuto Dusk Golem, insider che sembra essere ben informato sulla scena dei videogiochi horror, avendo svelato per primo interessanti dettagli su Resident Evil 8 e Resident Evil 4 Remake. Ad oggi nessuna conferma è mai arrivata in via ufficiale tuttavia alcuni rumor farebbero pensare ad un possibile annuncio del progetto nel corso del mese di maggio, probabilmente insieme alla presentazione di PS5.

Su ResetERA alcuni presunti insider hanno risposto con il termine "MAYbe" a chi ipotizzava un reveal previsto per il prossimo mese, il fatto che la parola MAY (maggio, appunto) sia ben evidenziata in maiuscolo potrebbe essere un riferimento piuttosto chiaro, se pensiamo che proprio il prossimo mese Sony dovrebbe svelare nuovi dettagli su PlayStation 5, sempre secondo quanto riferito da voci non confermate.

Sarà davvero così? Sony si prepara a riportare in vita Silent Hill e l'annuncio arriverà durante lo show di presentazione di PlayStation 5? Fateci sapere cosa ne pensate nello spazio qui sotto dedicato ai commenti.