Silent Hill 2 Remake: quali poteri ha Pyramid Head?

Konami ha annunciato in maniera ufficiale di essere al lavoro sul remake in Unreal Engine 5 di Silent Hill 2, che arriverà su PC e su PS5 in esclusiva console temporale. Si tratta del capitolo più famoso ed amato della serie, nonché quello in cui compare per la prima volta il personaggio di Pyramid Head.

Si tratta di uno dei nemici più conosciuti dell’intero panorama dei videogiochi horror, diventato famoso soprattutto per il suo inquietante aspetto e il suo strano copricapo metallico a forma di piramide (da qui il nome della creatura).Nonostante ciò, le sue capacità ed i suoi poteri restano per molti un mistero: cerchiamo dunque di fare chiarezza su questo aspetto, avvisandovi che nei prossimi paragrafi potreste incorrere in pesantissimi spoiler sulla saga di Silent Hill e sul secondo capitolo in particolare.

Pyramid Head è un mostro umanoide, dotato di grande forza e resistenza fisica, ed è capace di maneggiare armi letali di straordinarie dimensioni (tra cui, ad esempio, l’enorme coltello da macellaio e la lancia che sfoggia in Silent Hill 2) ma ad un primo sguardo non sembrerebbe essere dotato di particolari poteri paranormali. In un paio di occasioni, tuttavia, è possibile notare che la creatura brilla di luce propria, e sembra in grado di materializzarsi dal nulla quando necessario, ad esempio quando spinge il protagonista James Sunderland dal tetto dell’ospedale. Inoltre, probabilmente a causa della mancanza di fori per gli occhi (ammesso che ne abbia) nel suo strano elmo, Pyramid Head sembra capace di sentire la presenza di esseri viventi nei dintorni utilizzando la propria lingua e le mani.

La creatura non è quindi caratterizzata da poteri straordinari o capacità paranormali, ed è invece in grado di incutere ansia e timore nei giocatori semplicemente grazie al proprio aspetto e la sua forza fisica. Se volete saperne di più su questo personaggio, potete scoprire chi è realmente Pyramid Head di Silent Hill.