Silent Hill Project Sakura esiste e lo vedremo al TGS? Cosa sappiamo sul gioco per PS5

In questi giorni si parla tanto degli screenshot di Silent Hill 2 Remake trapelati su ResetERA e confermati autentici da Dusk Golem, seppur tratti da un pitch concept molto datato risalente al 2018. Ma c'è anche il misterioso Project Sakura a tenere banco... di cosa si tratta esattamente?

Sono state diffuse nelle scorse ore alcune immagini di Silent Hill Project Sakura, Project Sakura sembra essere il nome in codice del gioco di Silent Hill esclusivo per PlayStation 5, anche in questo caso Dusk Golem ha confermato che il materiale è assolutamente autentico, seppur non recentissimo.

Lo stesso Dusk Golem (che non perde la passione per i leak, nonostante l'annunciato ritiro dalle scene) ha poi fatto notare come nelle immagini diffuse ci sia anche una slide di presentazione del progetto denominato "Silent Hill Playable Concept Sakura" in uscita su PlayStation 5, unica piattaforma citata.

Si parla di un playable teaser giocabile stile P.T. e questo ha subito portato alla mente un possibile coinvolgimento di Hideo Kojima nel nuovo Silent Hill, da tempo si parla di un riavvicinamento tra Konami e Kojima, con quest'ultimo disposto a tornare a lavorare per la casa giapponese e riprendere in mano le redini di Silent Hill dopo la cancellazione di Silent Hills nel 2015. Nessuno ha mai confermato ufficialmente queste voci, che ad oggi restano dei rumor da prendere con le dovute precauzioni.

Nel frattempo, Andy Robinson di VGC rivela che un nuovo Silent Hill verrà presto annunciato e Konami ha un gioco segreto da presentare al Tokyo Game Show, gioco che però potrebbe essere in realtà un nuovo Suikoden, dal momento che la compagnia ha appena rinnovato il marchio.

E in tutto questo dobbiamo ricordare anche i rumor su Silent Hill 2 Remake sviluppato da Bloober Team e su un terzo gioco a episodi apparentemente in sviluppo negli studi di Annapurna Interactive. Cosa c'è di vero? Difficile dirlo ma chissà che il Tokyo Game Show (in programma dal 15 al 18 settembre) non possa essere l'occasione giusta per togliere i veli al progetto Silent Hill.