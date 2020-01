Silent Hill pronto a tornare? Rapporti migliorati tra Kojima e Konami, secondo un report

A cavallo tra 2019 e questo inizio di 2020 hanno trovato diffusione diversi rumor e voci di corridoio legati alla serie di Silent Hill, sopita IP di casa Konami.

Il tutto aveva avuto inizio nel dicembre dello scorso anno, con speculazioni che addirittura riferivano di un possibile ritorno del brand grazie ad una trattativa in corso tra Hideo Kojima e Konami, volte proprio a realizzare un nuovo capitolo della serie. Il focolaio di rumor è andato ad infiammarsi ulteriormente, quando, proprio recentemente, un secondo insider ha riferito di come Konami stesse valutando di realizzare non uno, ma addirittura due nuovi giochi di Silent Hill.

Ora, sulla questione giungono ulteriori aggiornamenti. In particolare, i colleghi di Eurogamer.net riferiscono di come proprie anonime fonti fidate avrebbero lasciato loro intendere che i rapporti tra Hideo Kojima e Konami sono andati migliorando nel corso dell'ultimo anno circa. Un report che, ovviamente, apre la strada ad ulteriori speculazioni in merito ad una possibile riesumazione del progetto PT/Silent Hills, ai tempi sotto la guida del futuro director di Death Stranding.



Ovviamente, vi invitiamo a ricordare che non stiamo parlando di informazioni ufficiali, ma di semplici rumor, che potrebbero dunque rivelarsi errati in tutto o in parte. Recentemente, Konami si è espressa su di un possibile ritorno di Silent Hill.