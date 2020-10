Silent Hill per PS5, l'annuncio ai The Game Awards: spunta il rumor

Con l'approssimarsi del lancio di PlayStation 5, non trovano fine le indiscrezioni che vorrebbero l'IP di Silent Hill pronta a fare ritorno sulla console next gen.

A incentivare un ritorno di fiamma è l'avvio del percorso di avvicinamento alla cerimonia dei The Game Awards 2020. In programma per la notte del 10 dicembre, lo show condotto da Geoff Keighley ospiterà come di consueto la presentazione di molteplici World Première: potrebbe costituire il palco adatto per una conferma dell'esistenza del tanto chiacchierato progetto? Al momento, non vi è alcuna certezza in merito, ma diversi rumor avevano in passato indicato il 2020 come finestra di reveal del gioco: se ciò dovesse essere veritiero, i The Game Awards rappresenterebbero di fatto una delle ultime vetrine di rilievo dell'anno in corso.



A rilanciare l'indiscrezione è il giornalista videoludico Roberto Serranò, tramite il Tweet che potete visionare in calce a questa news. È tuttavia bene ricordare che quest'ultimo non sempre ha offerto anticipazioni rivelatesi poi corrette. Al momento, insomma, gli appassionati in attesa di un nuovo Silent Hill per PlayStation 5 non possono fare altro che sperare e attendere eventuali conferme ufficiali. Per diverso tempo è stato ipotizzato che nel progetto potesse essere coinvolto persino Kojima, nonostante la precedente rottura con Konami. Di recente, è stato confermato che un nuovo gioco di Kojima Productions è in sviluppo, ma la sua natura è ancora misteriosa.