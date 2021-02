Silent Hill PS5 esiste al 100% e sarà annunciato fra pochi mesi da Sony, per Dusk Golem

Non accennano a fermarsi gli insistenti rumor che vogliono l'arrivo di un nuovo capitolo di Silent Hill per PlayStation 5. È stato il solito Dusk Golem ad affermare nuovamente che il progetto esiste e che, prima o poi, avremo tutti la fortuna di poterlo ammirare in azione.

Il noto insider, celebre per aver svelato correttamente diverse informazioni riguardanti Resident Evil Village, ha ribadito che il progetto Silent Hill esiste al 100% e non è stato affatto cancellato. In sviluppo da circa due anni, più precisamente dall'inizio del 2019, il titolo non è realizzato direttamente da Konami, che a quanto pare ha deciso di appaltare il lavoro ad uno studio esterno, di cui non siamo però a conoscenza. Ciò che invece sappiamo è che Sony possiede i diritti di marketing. L'insider Katharsis aveva suggerito che fosse proprio Sony Japan Studios la software house ad aver accolto l'onere e l'onore di sviluppare il nuovo Silent Hill, e questo potrebbe portare ad un'esclusiva per PS5. Non è tuttavia da scartare l'idea che si tratti di un semplice accordo commerciale stretto tra Sony e Konami per la promozione del gioco.

Dusk Golem si dice incerto per quanto riguarda la precisa data in cui il titolo verrà finalmente annunciato, ma si aspetta che nel giro di pochi mesi, dopo il lancio di Resident Evil Village, Sony tolga finalmente i veli al nuovo capitolo della serie horror.

Dichiarazioni che non fanno altro che creare un rumore ancora più assordante attorno al nome di Silent Hill, già al centro di rumor e speculazioni dopo l'intervista del compositore della serie Akira Yamaoka (poi rimossa su richiesta esterna) in cui si faceva accenno ad un importante annuncio in arrivo.