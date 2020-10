Silent Hill per PS5, parla anche Imran Khan: 'credibile', ma non certo

Si continua a discutere del possibile ritorno dell'iconica serie horror di casa Konami: vi sono concrete possibilità che un nuovo Silent Hill sia attualmente in sviluppo?

Al momento, si parla di semplici rumor, sui quali si sono espressi nel tempo diverse personalità attive nell'universo videoludico. In particolare, tra i più convinti sostenitori dell'esistenza del progetto vi è l'ormai ex insider Dusk Golem, che ha nel tempo condiviso moltissime indiscrezioni rivelatesi corrette. Contestualmente all'annuncio della decisione di cessare di condividere leak, quest'ultimo aveva ribadito la correttezza delle proprie informazioni su di un nuovo Silent Hill per PlayStation 5.

Ora, anche il noto giornalista videoludico Imran Khan si è pronunciato sulla spinosa questione, ma senza sbilanciarsi eccessivamente. Nel corso dell'ultimo appuntamento con Kinda Funny Games, quest'ultimo ha definito i rumor in questione come "credibili", evidenziando di essere certo che il team di sviluppo indicato come possibile autore del gioco è effettivamente al lavoro su qualcosa di ancora non annunciato. Imran Khan, tuttavia, sottolinea chiaramente di non avere idea della natura del progetto, che potrebbe essere tanto un Silent Hill quanto qualcosa di completamente differente.



Di fatto, il mistero che avvolge il possibile ritorno delle distese nebbiose sembra destinato a restare insoluto sino al momento in cui Konami deciderà di smentire o confermare definitivamente le indiscrezioni. Nel frattempo, è attivo il nuovo account Twitter di Silent Hill, aperto ad agosto.