Silent Hill su PS5: presto nuovi dettagli, promette l'insider Dusk Golem

Dopo aver anticipato l'annuncio di Resident Evil Village e illustrato i motivi dell'esclusiva nextgen di RE8, l'ormai celebre insider Dusk Golem condivide una nuova serie di indiscrezioni sul progetto di Silent Hill per PlayStation 5.

Di ritorno sui social per scambiare quattro chiacchiere con i suoi follower, l'insider ha aperto una nuova finestra sulla dimensione di Silent Hill per chiarire che "potrei aver trovato una nuova pista che conferma quel discorso relativo al progetto di Silent Hill su PS5, qualcuno mi ha indicato una seconda persona sui cui spostare le mie indagini. Fino ad allora, probabilmente non avrò nulla da condividere sull'argomento per un po', mi toccherà scavare e magari trovare un paio di pepite d'oro per ingraziarmi qualuno dei Japan Studios di Toyama, giusto per dare più credibilità ai rumor".

Per rimarcare il concetto, Dusk Golem ha precisato infine che "come sempre sarà aperto e onesto con voi, la prima fonte è estremamente promettente, alla seconda invece devo ancora avvicinarmi ma qualcuno me l'ha indicata e quindi vi terrò aggiornati".

Mentre aspettiamo di ricevere ulteriori indiscrezioni da Dusk Golem su Silent Hill per PS5, vi ricordiamo che da qualche giorno si possono finalmente ascoltare le colonne sonore di Silent Hill su Spotify.