Silent Hill PS5: reveal in arrivo il 12 luglio? Tanti dubbi per l'ultimo leak

Mentre in rete prosegue la discussione della community per il mancato annuncio dello State of Play di God of War Ragnarok, su Reddit è apparsa una controversa animazione che preannuncia, ebbene sì, l'imminente ritorno di Silent Hill: il teaser, però, fa sorgere più di un dubbio sulla sua autenticità.

Come potete osservare nel filmato che trovate in calce alla notizia (ripreso dalla community di ResetEra), il sedicente leaker sostiene che l'animazione sia stata realizzata internamente da Konami in vista, appunto, della presentazione ufficiale di Silent Hill PS5 (o comunque di un altro progetto legato all'IP horror).

Per esperienza sappiamo però che simili "comunicazioni istituzionali" avvengono quasi esclusivamente attraverso dei post social o, al massimo, con dei video teaser di pochi secondi: il trailer mostratoci dall'utente di Reddit, invece, non risulta essere "trafugato" (ad esempio con una ripresa da smartphone di uno schermo aziendale) ma realizzato ex novo con transizioni ed effetti per software di computer grafica utilizzabili con un minimo di esperienza.

Nonostante questo ipotetico teaser stia già facendo il giro dei social, nel momento in cui scriviamo nessun altro insider ha rimbalzato sui propri canali la notizia di un Global Reveal di Silent Hill che dovrebbe avvenire il prossimo 12 luglio. Mai come in questo caso, di conseguenza, suggeriamo a chi ci segue di prendere con le pinze questo genere di pseudo-indiscrezioni, a prescindere dall'eco mediatica e dalla popolarità generata sui social da leak come questo.