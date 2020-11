Silent Hill su PS5: Sony sta pubblicando i primi teaser del gioco?

È ormai da un bel po' che si chiacchiera del possibile ritorno di Silent Hill con un nuovo episodio per PlayStation 5 e quello che sta accadendo nelle ultime ore sull'account ufficiale Twitter di PlayStation Arabia potrebbe essere collegato al gioco.

Parliamo nello specifico di due strani tweet contenenti un video in bianco e nero ed una citazione in arabo. Il primo mostra l'interno di un appartamento vagamente simile a quello di P.T. (il teaser giocabile del Silent Hills di Hideo Kojima e Guillermo Del Toro) ed è accompagnato dal messaggio "L'entrata è solo per chi distrugge le barriere". Il secondo video, invece, mostra l'esterno di una lavanderia e in questo caso il messaggio in arabo recita: "Apri le porte di un mondo che va ben oltre la tua immaginazione". Stando agli appassionati, entrambi i post dell'account Twitter non sarebbero altro che dei teaser del nuovo episodio dell'IP Konami in arrivo esclusivamente su PlayStation 5. Purtroppo non si ha alcuna conferma del possibile legame tra la serie horror e questi strani spot e bisognerà attendere ancora un po' prima di scoprire se il progetto è attualmente in lavorazione.

A proposito di indizi, avete già letto del tweet di Geoff Keighely forse legato all'annuncio di Silent Hill ai The game Awards 2020?