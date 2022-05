Silent Hill e PS5, spunta una nuova immagine leak: c'è dietro Hideo Kojima?

Ormai tramutatasi in una vera e propria telenovela videoludica, l'annosa questione dell'effettiva esistenza di un nuovo capitolo della serie di Silent Hill si sviluppa ora in una ulteriore puntata.

La responsabilità ancora una volta è delle misteriose immagini diffuse da Dusk Golem, noto insider videoludico appassionati di titoli horror che tra i primi aveva riferito dell'impegno di Konami nella realizzazione di un nuovo Silent Hill. Inizialmente costategli il blocco dell'account su Twitter, queste ultime sono infatti state nuovamente condivise dall'utente, che ha deciso di aggiungere al coro anche uno scatto inedito.

Quest'ultimo, nello specifico, immortala in primo piano il volto di una giovane ragazza. E proprio l'identità di quest'ultima ha ora finito per chiamare in causa Hideo Kojima. Molti osservatori hanno infatti collegato il volto femminile a quello di un'attrice impegnata in una sessione di motion capture presso gli studi di Kojima Productions durante lo scorso novembre 2021. Come potete verificare dal Tweet disponibile in calce, la somiglianza tra le due donne è innegabile, ma non al punto da poter affermare con certezza che si tratti della stessa persona. Il semplice dubbio è però bastato per scatenare una nuova serie di ipotesi legate ad un effettivo riavvicinamento tra Hideo Kojima e Konami, volto a ridare vita allo sfortunato progetto Silent Hills.



Cosa ne pensate?