Silent Hill per PS5, allo sviluppo collabora Antony Johnston di Dead Space?

Solamente poche ore fa Antony Johnston, uno degli scrittori di Dead Space, ha confermato di essere al lavoro da due anni su un progetto segreto che verrà svelato domani durante l'evento di presentazione dei giochi PS5. Potrebbe trattarsi del nuovo Silent Hill?

E' molto difficile dirlo con certezza, sulla questione è però intervenuto Jeff Grubb di VentureBeat, il quale afferma che con ogni probabilità il nuovo progetto di Johnston sarà qualcosa di diverso rispetto a Dead Space: un follower di Grubb avanza l'ipotesi Silent Hill e il giornalista risponde con un "non ne sono sicuro, ma mi piace molto la tua intuizione". Ovviamente non è una conferma diretta, tanto più che secondo Dusk Golem Silent Hill non verrà mostrato l'11 giugno mentre domani sera Sony dovrebbe concedere ampio spazio a Resident Evil 8.

Il collegamento tra Antony Johnston e Silent Hill è solo una possibilità e ribadiamo come non sia assolutamente certo che le due cose siano collegate, lo scrittore potrebbe essere al lavoro su qualcosa di completamente slegato dal mondo horror, nessuna opzione viene esclusa. L'unica certezza al momento è che il nuovo gioco che vede coinvolto Antony Johnston verrà svelato domani all'evento di reveal dei giochi per PlayStation 5.