Silent Hill PS5: il team di sviluppo è cambiato? Bluepoint su MGS remake secondo un rumor

Era da un po' che non si sentiva più parlare del rumoreggiato nuovo capitolo di Silent Hill in via di sviluppo per PlayStation 5. Il noto insider KatharsisT è tornato a discutere del progetto sulle pagine di ResetEra, svelando delle intriganti informazioni riguardanti il progetto mai confermato ufficialmente né da parte di Sony né di Konami.

La fonte non si è lasciata scappare indizi particolarmente concreti sulla questione, ma si è limitata a dichiarare che il team di sviluppo che si stava occupando dell'horror game è stato sollevato dall'incarico in modo da permettere ad un'altra software house di portare avanti il progetto.

Non sono stati fatti nomi espliciti, ma è difficile non pensare a Japan Studio: i rumor emersi nei mesi scorsi indicavano lo studio interno a Sony come quello incaricato di portare nuovamente in auge il nome di Silent Hill (nel mentre Bloober Team si starebbe occupando di un progetto paralleo legato alla serie). Sappiamo bene che la storica software house nipponica è stata ridimensionata e ha perso molti dei suoi membri più illustri (tra cui il director di Demon's Souls PS5), e appare chiaro che d'ora in avanti ricoprirà un ruolo più marginale all'interno delle strategie del colosso nipponico. Dati i presupposti, è possibile che Sony abbia affidato lo sviluppo di Silent Hill ad un'altra delle case di sviluppo facenti parte dei PlayStation Studios.

L'insider non si ferma qui, e torna a discutere anche di Metal Gear Solid Remake. Secondo KatharsisT, Bluepoint Games, conclusi i lavori di restauro su Demon's Souls, è passata alla celebre saga ideata da Hideo Kojima, e starebbe dando nuovo lustro a diversi dei capitoli del franchise.

Citato infine Castlevania, altra storica IP di Konami: stando alle parole dell'insider, la serie sarebbe stata nuovamente presa in considerazione, ma attualmente non sembrano esserci indizi riguardo ad un suo effettivo ritorno nel prossimo futuro.

Per quanto le informazioni siano state verificate dai moderatori di ResetEra, vi invitiamo ugualmente a prendere la notizia con le dovute cautele nell'attesa che siano eventualmente Sony e Konami a pronunciarsi riguardo agli argomenti Silent Hill e Metal Gear Solid Remake.