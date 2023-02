Silent Hill: Pyramid Head e l'infermiera in un lugubre cosplay all'italiana

Il franchise di Silent Hill sta per tornare a terrorizzate i giocatori con una serie di nuovi progetti. Nell'attesa di tornare nella cittadina avvolta dalla nebbia, Lucca Comics & Games 2022 è stato terrorizzato da questo cosplay di coppia di Pyramid Head e dell'Infermiera da Silent Hill.

Konami sta per rilanciare la saga di Silent Hill con cinque, spaventosi progetti che porteranno l'utenza a rivivere il puro terrore della serie. Il più atteso tra questi è il remake di Silent Hill 2, il survival horror psicologico datato 2001 ricordato come uno dei migliroi videogiochi del genere.

Tornati nella cittadina di Silent Hill al fianco del protagonista James, i giocatori si metteranno alla ricerca di Mary. Il paese tuttavia si rivelerà poco accogliente, con una serie di mostri pronti a dare la caccia al giocatore. Tra questi, il più brutale e spaventoso è il Pyramid Head, divenuto un simbolo della saga horror di Konami. A proposito, conoscete le origini del Pyramid Head di Silenti Hill?

In questa interpretazione all'italiana degli artisti Aneralataf e Dream Cosplay Composition, Pyramid Head e l'Infermiera sono già pronti a dare vita agli incubi dei giocatori. Realizzato in occasione della manifestazione di Lucca, questo cosplay di coppia mostra il duo di antagonisti di Silent Hill l'uno di fianco all'altro per punire i peccati dei giocatori.