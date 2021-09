Silent Hill: qual è il miglior gioco della serie horror Konami?

Sono anni che la serie di Silent Hill manca dalle scene videoludiche: l'ultimo capitolo principale, Silent Hill Downpour, risale al 2012, mentre lo spin-off Silent Hill Book of Memories, uscito sempre nello stesso anno, è l'ultimo titolo inedito legato al brand Konami. E Silent Hills di Hideo Kojima, come sappiamo, non ha mai visto la luce.

Nonostante i tanti anni di assenza i fan non hanno però mai dimenticato l'iconico franchise horror, al suo tempo capace di tenere testa a Resident Evil in termini di popolarità anche grazie al suo focus su un tipo di orrore più intimo, angosciante e psicologico rispetto allo splatter nudo e crudo della serie Capcom. Sapete quale viene considerato il miglior capitolo di Silent Hill? Nonostante il filone principale sia composto da otto giochi (non contando gli spin-off per sistemi mobile e le raccolte), ancora oggi critica e pubblico sono d'accordo nel ritenere Silent Hill 2 il miglior capitolo di tutta la serie.

Uscito originariamente nel 2001 su PS2 e poco dopo convertito anche su Xbox, ll secondo titolo raccontava le tragiche vicende di James Sunderland alla ricerca della moglie Mary, ritenuta morta tre anni prima: ciò lo portava ad avventurarsi nell'inquietante Silent Hill, esplorando un'area del tutto inedita della cittadina rispetto a quella vista nel primo capitolo. Su Metacritic il titolo vanta una media di 89 basata su 34 recensioni, oltre a un eccellente user score di 9.2 che testimonia l'enorme amore del pubblico nei confronti del gioco. Anche il capostipite della serie, comunque, viene spesso considerato il punto più alto della serie, nonché uno dei titoli più significativi della prima PlayStation.

